        Duayen sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan haber, Ömer Dormen'den geldi. Usta sanatçının oğlu, Ömer Dormen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim." ifadelerini kullandı. Peki, "Haldun Dormen neden öldü? Haldun Dormen kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi?" İşte Haldun Dormen'nin hayatı ve kariyeri...

        Giriş: 21.01.2026 - 18:46 Güncelleme: 22.01.2026 - 08:24
        Sanat dünyasını yasa boğan haber Ömer Dormen'den geldi. Usta sanatçı Haldun Dormen hayata veda etti. 97 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, grip nedeniyle hastanede bir süredir tedavi görüyordu. Yaşanan son dakika gelişmesi. "Haldun Dormen öldü mü, neden öldü? Haldun Dormen kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Haldun Dormen biyograasi...

        HALDUN DORMEN HAYATINI KAYBETTİ!

        Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi

        6 Ocak’ta grip nedeniyle tedavi altına alınan, tedbir amaçlı yoğun bakıma sevk edilen duayen sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosuna uzun yıllar boyunca emek veren Dormen'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

        HALDUN DORMEN KİMDİR?

        Haldun Dormen 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Babası, Kıbrıslı bir iş insanı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır. Ailenin soyadı Önder iken, babası iddialı bulduğu bu soyisim yerine anlamı olmayan Dormen soyadını tercih etti, böylece soyadları Dormen oldu Bir yaşına basmadan, ailesi İstanbul, Şişli'ye yerleşti. 20 yaşına kadar Atatürk Evi'nin karşısındaki Ömer Bey Apartmanı'nda yaşadı. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı.

        TİYATRO OYUNLARI

        Almanya'dan Bir Yar Gelir

        Altın Yumruk

        Amphitryon 2000

        Arapsaçı

        Ayı Masalı

        Beş Parmak

        Beşten Yediye

        Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra

        Bir Kış Masalı

        Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden)

        Bit Yeniği

        Bu Filmi Görmüştüm

        Bu Oyun Başka Oyun

        Çikolata Asker

        Çılgın Sonbahar

        Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu

        Elden Ele

        Evimizdeki Hayat

        Gençliğin Tatlı sesi

        Gigi

        Günaydın Mr. Weill

        Hastalık Hastası

        Hisseli Harikalar Kumpanyası

        İkinin Biri

        Kantocu

        Kare As

        Karma Karışık

        Kaç Baba Kaç

        Komik Para

        Lüküs Hayat

        Müfettiş

        Muhteşem İkili

        Nerdeyse Kadın

        Nice Yıllara (oyun)

        Onlar Ermiş Muradına

        Papaz Kaçtı

        Paramparça

        Ağa ile Uşağı Matti

        Sevgilime Göz Kulak Ol

        Sokak Kızı İrma

        Sözde Melekler

        Şahane Düğün

        Şahane Züğürtler (Tovarisch)

        Yukarıda Biri mi Var

        Zafer Madalyası

        FİLMOGRAFİSİ

        1967: Güzel Bir Gün İçin

        1971: Hüdaverdi Pırtık

        1981: Gırgıriye

        1982: Düşkünüm Sana

        1982: O Kadın

        1994: Şahane Züğürtler

        2001-2002: Dadı

        2001: Yeşil Işık

        2004-2005: Sayın Bakanım

        2006: Unutulmayanlar

        2007: Hicran Sokağı

        2012: Aşkın Halleri

        2015: Şeytan Tüyü

        2016: Adım Adım

        2017: Her Şey Mümkün

        2018: Çukur

        2024: Hain

        2025: Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

