Haldun Dormen hayatını kaybetti! Haldun Dormen kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?
Duayen sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan haber, Ömer Dormen'den geldi. Usta sanatçının oğlu, Ömer Dormen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim." ifadelerini kullandı. Peki, "Haldun Dormen neden öldü? Haldun Dormen kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi?" İşte Haldun Dormen'nin hayatı ve kariyeri...
Sanat dünyasını yasa boğan haber Ömer Dormen'den geldi. Usta sanatçı Haldun Dormen hayata veda etti. 97 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, grip nedeniyle hastanede bir süredir tedavi görüyordu. Yaşanan son dakika gelişmesi. "Haldun Dormen öldü mü, neden öldü? Haldun Dormen kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Haldun Dormen biyograasi...
HALDUN DORMEN HAYATINI KAYBETTİ!
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi
6 Ocak’ta grip nedeniyle tedavi altına alınan, tedbir amaçlı yoğun bakıma sevk edilen duayen sanatçı Haldun Dormen, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosuna uzun yıllar boyunca emek veren Dormen'in vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
HALDUN DORMEN KİMDİR?
Haldun Dormen 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Babası, Kıbrıslı bir iş insanı olan Sait Ömer Bey, annesi İstanbullu bir paşa kızı olan Nimet Rüştü Hanım'dır. Ailenin soyadı Önder iken, babası iddialı bulduğu bu soyisim yerine anlamı olmayan Dormen soyadını tercih etti, böylece soyadları Dormen oldu Bir yaşına basmadan, ailesi İstanbul, Şişli'ye yerleşti. 20 yaşına kadar Atatürk Evi'nin karşısındaki Ömer Bey Apartmanı'nda yaşadı. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağı sakatlandı.
TİYATRO OYUNLARI
Almanya'dan Bir Yar Gelir
Altın Yumruk
Amphitryon 2000
Arapsaçı
Ayı Masalı
Beş Parmak
Beşten Yediye
Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra
Bir Kış Masalı
Bir Kış Öyküsü (Buzlar Çözülmeden)
Bit Yeniği
Bu Filmi Görmüştüm
Bu Oyun Başka Oyun
Çikolata Asker
Çılgın Sonbahar
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir şey Oldu
Elden Ele
Evimizdeki Hayat
Gençliğin Tatlı sesi
Gigi
Günaydın Mr. Weill
Hastalık Hastası
Hisseli Harikalar Kumpanyası
İkinin Biri
Kantocu
Kare As
Karma Karışık
Kaç Baba Kaç
Komik Para
Lüküs Hayat
Müfettiş
Muhteşem İkili
Nerdeyse Kadın
Nice Yıllara (oyun)
Onlar Ermiş Muradına
Papaz Kaçtı
Paramparça
Ağa ile Uşağı Matti
Sevgilime Göz Kulak Ol
Sokak Kızı İrma
Sözde Melekler
Şahane Düğün
Şahane Züğürtler (Tovarisch)
Yukarıda Biri mi Var
Zafer Madalyası
FİLMOGRAFİSİ
1967: Güzel Bir Gün İçin
1971: Hüdaverdi Pırtık
1981: Gırgıriye
1982: Düşkünüm Sana
1982: O Kadın
1994: Şahane Züğürtler
2001-2002: Dadı
2001: Yeşil Işık
2004-2005: Sayın Bakanım
2006: Unutulmayanlar
2007: Hicran Sokağı
2012: Aşkın Halleri
2015: Şeytan Tüyü
2016: Adım Adım
2017: Her Şey Mümkün
2018: Çukur
2024: Hain
2025: Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı