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        Haberler Gündem 3. Sayfa Halı sahada maç yaparken öldü

        İki çocuk babası halı sahada maç yaparken öldü

        Mardin'de iki çocuk babası Bülent Aydemir, halı sahada maç yaparken bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aydemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 13:29 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:29
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        Halı sahada maç yaparken öldü
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        Mardin'de Bülent Aydemir (41), halı sahada maç yaparken yaşamını yitirdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Nur Mahallesi'ndeki kapalı halı sahada meydana geldi. Arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan evli ve 2 çocuk babası Bülent Aydemir, bir anda yere yığıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

        Otopsi işlemleri için cenazesi hastane morguna götürülen Bülent Aydemir'in, Savur ilçesindeki bir tekstil atölyesinde servis sorumlusu olduğu öğrenildi.

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