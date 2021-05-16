Tüm dünyada 120 milyona yakın kişinin etkilendiği koronavirüs salgını sebebiyle halı sahaların da dahil olduğu birçok işletme birtakım önlemler uygulanıyor. Peki futbolseverlerin merakla araştırdığı halı sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte konuyla ilgili son durum...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs - 1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Buna göre halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran’a kadar kapalı olacak. 1 Haziran sonrası halı sahalar ve yüzme havuzları için İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.