Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti

İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla selfie çekerken metrelerce yükseklikten denize düştü.

İHA'nın haberine göre genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti.

Dehşet anları kameralara yansırken, çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla selfie çekmek istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.