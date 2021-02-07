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Haliç Köprüsü'nde yanan otomobil küle döndü

Beyoğlu D-100 Karayolu'nda seyir halindeki içinden 5 kişinin bulunduğu otomobil bir anda alev aldı. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü

Haliç Köprüsü'nde yanan otomobil küle döndü
DHA

Yangın saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Halıcıoğlu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZP 1479 plakalı Ramazan Aydın yönetiminde, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda alev aldı.

Otomobilde bulunan 3'ü kadın 5 kişi yangının başlamasıyla kendilerini araçtan dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonucunda yanan araç söndürüldü.

DHA'nın haberine göre; araçta büyük çapta hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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