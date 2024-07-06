İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı. Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

2 GÜN ERKEN BİTİRİLDİ Haliç köprü üstü Okmeydanı istikametinde de eskiyen asfaltın yerine taş mastik asfalt serildi. Yoldaki çatlakların tamiri ve robot yama çalışmaları yapıldı. Bariyer montajının tamamlanmasının ardından saha temizliği gerçekleştirildi ve tüm çalışmalar sonlandı. 3 Temmuz gecesi saat 23.00’den itibaren başlayan çalışma erken tamamlandı. 8 Temmuz’da sona ermesi planlanan çalışma, 2 gün erken bitirildi.