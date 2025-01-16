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        Haberler Gündem Güncel Haliç Metro Köprüsü'nden düştü! Polis kurtardı | Son dakika haberleri

        Haliç Metro Köprüsü'nden düştü! Polis kurtardı

        İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen bir kişiyi Deniz Polisi kurtardı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:32
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        Haliç Köprüsü'nden düştü! Polis kurtardı
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        Haliç Metro Köprüsü’nde korkulukları aşarak denize düşen bir kişi Deniz polisi tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre tekneye alınan adam önce karaya çıkarıldı; ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 kişi metro köprüsünün korkularından Haliç’e düştü. Denizde hareketsiz duran adam için vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi, Haliç'e düşen adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Tekneyle denize düşen adamın yanına giden polis ekipleri adamı kurtardı. Tekneye alınan adam ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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