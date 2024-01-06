İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2024. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç Sahili'nde denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı. Balat'taki törenin bir benzeri, eş zamanlı Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ta da gerçekleşti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti. Sabah 09.00'da başlayan ayinde, dualar edildi, mum yakıldı.
AA'nın haberine göre Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideri Stefanos Kaselakis de kilisede düzenlenen törene katıldı.
Bartholomeos ile ayine katılanlar, daha sonra Haliç Sahili'ne yürüdü. Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı.
Atılan haçı denizden çıkarmak için kadınların da yer aldığı 50'ye yakın kişi denize atladı. Haçı denizden çıkarmayı başaran kişi, Kostas Kypros oldu.
Yunanistan Dedeağaç'tan geldiğini söyleyen Kypros, "Çok mutluyum. Herkes için en iyisini diliyorum. Haç için dalmaya karar verdim. Şanslıydım haçı ben çıkardım" diye konuştu.
Deniz polisinin güvenlik önlemleri aldığı Balat'taki törenin bir benzeri, eş zamanlı Kadıköy, Bakırköy ve Beşiktaş'ta da gerçekleşti.
KADIKÖY'DE 63 YIL ARADAN SONRA BİR İLK
Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde, 63 yıl aradan sonra Kadıköy'de, Bahariye Caddesi'ndeki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
İHA'nın haberine göre yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Moda İskelesi'ne yüründü.
Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 6 kişi denize atladı. Denizden çıkarılan haç öpülerek Metropolitan Emmanuel'e sunuldu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 6 kişiye de gümüş haç kolye hediye edildi.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Düzenlenen tören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
ORTAKÖY VE YEŞİLKÖY'DE DE DENİZDEN HAÇ ÇIKARILDI
Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen ayinlerin ardından Ortaköy ve Yeşilköy'de de denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Yeşilköy'deki Ayastefanos Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından öğlen saatlerinde cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej, kiliseden çıkarak dualar eşliğinde sahile doğru yürüdü.
DHA'nın haberine göre sahilde okunan duaların ardından Derkon Metropoliti Apostol iskeleden haçı denize attı. Teknede bekleyenler haçı çıkarmak için denize atladı. Katılımcılar haçı çıkartmak için birbirleriyle yarıştı.
Haça ulaşan ilk kişi olan Niko Aslaner "Atladığımdan beri ben alıyorum haçı, bu dördüncü alışım. Yatağımdan uyandırdılar, uyandım geldim. Bu sene yine ben aldım, güzel oldu" diye konuştu.