İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi

DHA'nın haberine göre sahilde okunan duaların ardından Derkon Metropoliti Apostol iskeleden haçı denize attı. Teknede bekleyenler haçı çıkarmak için denize atladı. Katılımcılar haçı çıkartmak için birbirleriyle yarıştı.

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Haça ulaşan ilk kişi olan Niko Aslaner "Atladığımdan beri ben alıyorum haçı, bu dördüncü alışım. Yatağımdan uyandırdılar, uyandım geldim. Bu sene yine ben aldım, güzel oldu" diye konuştu.