Halil Ergün vasiyetini açıkladı

Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Halil Ergün, her köşesi ayrı bir hikâye anlatan, sanat kokan ve derin bir nostalji barındıran evi, şimdiden bir kültür durağı niteliğinde. Ancak Ergün'ün asıl arzusu, bu özel mekânın kendisinden sonra müze olarak varlığını sürdürmesini arzuluyor.

Halil Ergün'ün bu dileği, sadece kişisel bir vasiyet değil, aynı zamanda gelecek nesillere kalacak paha biçilmez bir kültürel mirasın temelini atma vizyonu. Ergün, hayatının, eserlerinin ve birikiminin müze halinde sergilenerek genç kuşaklara aktarılmasının kendisini oldukça mutlu edeceğini dile getiriyor.