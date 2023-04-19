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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Halime isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

HALİME ADININ ANLAMI NEDİR?

Halime ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Halime adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Halime isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HALİME İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Halime ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Yumuşak huylu, sert olmayan. Hz. Muhammed'in süt annelerinden. Halka, ışık halkası.

HALİME ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Halime ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Halime adını koymak caizdir.

HALİME İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Halime ismini kullanan 114.247 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Halime ismini kullanan 14.348 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Halime ismini kullanan 5.966 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Halime ismini kullanan 4.243 kişi bulunmaktadır.

HALİME İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Halime ismindekiler para kazanmak konusunda ustadır. Ancak kazandığı parayı da harcamayı çok severler. Yaratıcı ve üretken insanlardır. Çoğunlukla içgüdüleri ve hisleriyle hareket ederler. Yalnız hareket etmekten hoşlanırlar. Nadir de olsa kuşkucu tarafları ortaya çıkmaktadır. Bu kuşkularına yenik düşmeleri de hayatında sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

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