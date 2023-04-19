HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Hazel isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

HAZEL ADININ ANLAMI NEDİR?

Hazel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hazel adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hazel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HAZEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hazel ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kuruyup dökülen ağaç yaprağı. Göç.

HAZEL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hazel ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hazel adını koymak caizdir.

HAZEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hazel ismini kullanan 5.254 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hazel ismini kullanan 804 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hazel ismini kullanan 523 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hazel ismini kullanan 390 kişi bulunmaktadır.

HAZEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hazel adındakiler yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Sokakta bile gölge olan taraf yerine güneşli tarafı tercih edecek kişilerdir. Yüksek standartlara sahip, lüksü seven insanlardır. Sevecen, sempatik, sağduyuludurlar. Zeki insanlardır. Çabuk düşünür ve düşüncelerini hayata geçirmeyi severler.

ÖNERİLEN VİDEO