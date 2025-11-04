Halit Ergenç: Bergüzar ile keşkek yerken tanıştık

Halit Ergenç, katıldığı programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Ergenç, 16 yıllık eşi Bergüzar Korel ile tanışma hikâyesinden de bahsetti. Ergenç; “Eşin Bergüzar Korel ile bir kafede kulak misafiri olduğun bir konuşma sayesinde tanışmışsınız. Sonrasında iletişimde kalmak için bir şey yaptın mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: O kısım biraz gri. Orada öyle bir tanıştık sadece. Ondan sonrasında ufak görüşmeler oldu. Çok uzun bir hikâye. Beyoğlu'nda bir restoranda keşkek yerken tanıştık.

Halit Ergenç, "Bugüne kadar Bergüzar’a yaptığın en romantik şey ne oldu” sorusuna karşılık; "Evlilik teklifi enteresandı. Yurt dışına tatile gittik. Çok sevdiğimiz bir şarkıyı müzisyen arkadaşımla söylemiştim. Buradan o kadar kilometre hoparlörümü taşıdım, güzel bir yerde yemek ayarladım. Müziği açtım, ‘Aa Türkçe çalıyor’ dedi. Evlenme teklifi edince şaşırdı" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"SOKAKTA BÜYÜDÜM"

Çocukluk yıllarından bahseden oyuncu; "Ben sokakta büyüdüm. Bizi sokağa salarlardı. Sokağa çıktığımız zaman, nerede olduğumuzu kimse bilmezdi. Akşam eve çağırırlardı. Şimdi çocuklarımıza bunu yaşatamıyoruz" dedi.