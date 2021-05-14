Halit Ergenç: Hemen bir eczane bulmam lazım

"Hemen bir eczane bulmam lazım" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Üçüncü kez baba olmak için gün sayan Halit Ergenç, önceki gün Bebek'te otomobiliyle seyir halindeyken görüntülendi. 51 yaşındaki Ergenç, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

"Çok acelem var" diyen ünlü oyuncu, "Hemen bir eczane bulmam lazım. Daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek, gözlerden kayboldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE-BABA OLUYORLAR

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı. Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu.

Mutlu evlilikleri süren çiftten bir müjdeli haber daha gelmişti. 38 yaşındaki Korel, sosyal medya hesabından üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.

"HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Sürpriz hamileliği sebebiyle rol alacağı diziye veda ettiğini ifade eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.

Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek, üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek... Benim için hiç kolay değil...

"OLURSA KABULÜMÜZ" DEMİŞTİ

Korel, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Olursa kabulümüz... Seve seve... Ben her zaman çok çocuklu, şen şakrak bir ev hayal etmiştim. Öyle bir planımız yok ama gelirse başımızla beraber" yanıtını vermişti.