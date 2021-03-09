"SU GİBİ GELDİN"

Oğlu Han'ın doğumundan sonra çekilen fotoğraflarını yayınlayan 38 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Bir de Kadınlar Günü'nde doğuyormuş... Düşünsenize... Biraz totem yapayım... Oğlum seni Dünya Kadınlar Günü'nde doğurdum. Sabah sancım tuttu hep birlikte hastaneye gittik ve akşam saatlerinde sen geldin. Tam da böyle oldu güzel yavrum.

Su gibi geldin, tüm sevdiklerimiz son ana kadar yanımda olup kapıdan uğurladıktan 3 dakika sonra... Seni bekleyenler gözyaşlarını silip bir kahve içmeye inemeden uçarak geldin hayatımıza. Mutluluk, neşe, umut getirdin... Sen de abin gibi hiç ağlamadan baktın gözlerime.

O gün tüm sevdiklerimizle son kez sarılmışız haberimiz yokmuş. Henüz sancım çok hafifken "Hocam daha doğurmam ben ya biraz gidip Cadde'de gezeyim nolur" demiştim ama doktorumdan izin koparamamıştım. Bilseydim eve girmemizle her anlamda yeni bir hayatın başlangıcında olduğumuzu, ne yapar eder son kez özgürce bir sahile iner deniz kokusunu doya doya içime çekerdim.