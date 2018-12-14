Çekimlerin Fas, Mısır ve Fransa'da yapılacağını daha önce de söyleyen başarılı oyuncu, kısa süren alışveriş turunda gazeteciler tarafından görüntülendi.

Hızlı adımlarla alışveriş merkezinde turlayan ünlü oyuncu gazetecilere poz verdikten sonra kısa süre sohbet etti. Ancak acelesi olduğu için soru almayan Halit Ergenç birkaç mağazaya girip alışverişini yaptıktan sonra kısa sürede AVM'den ayrıldı.

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