Oğluyla birlikte geldiği AVM’de bir kitapçıdan alışveriş yaptıktan sonra, meydan katında güzel havanın tadını çıkartıp yürüyüş yapan baba-oğul, keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çekti.

Yeni filmi 'İlk Adım 1919' için imaj değişikliği yapan oyuncu, yeni saç ve sakallarıyla objektiflere yansıdı. Kendine yöneltilen sorulara ayak üstü cevap veren Ergenç, “Henüz filmin çekimlerine başlamadık. Başrolü kiminle paylaşacağım hakkında henüz bir bilgim yok. İlerleyen zamanlarda her şey netleşir o zaman tekrar konuşuruz arkadaşlar” dedi.

Filmde Mustafa Kemal Atatürk rolünü Halit Ergenç, canlandırırken, 'İlk Adım 1919' şimdiye dek yapılmış en büyük bütçeli Atatürk'ün hayatının anlatıldığı film olacağı da konuşuluyor.