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Halk Bankası çalışma saatleri: 2021 Halk Bankası saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Halkbank pandemi saatleri

Türkiye'nin en eski bankalarından biri olan Türkiye Halk Bankası, bugün hâlâ Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri olarak vatandaşlara ve yatırımcılara hizmet vermeye devam ediyor. Dijital dönüşüm çağında olsak da pek çok işlem için hâlâ bankalara gidilmesi gerekiyor. Hesap açmak, kredi çekmek ve yatırım yapmak gibi pek çok işlem için tercih edilen Halkbank mesai saatleri araştırılıyor. Halk Bankası çalışma saatleri: 2021 Halk Bankası saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Halkbank pandemi saatleri

Halk Bankası çalışma saatleri: 2021 Halk Bankası saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Halkbank pandemi saatleri

Türkiye Halk Bankası A.Ş. kısaca Halkbank, 1933 yılında 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye, kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulmuş bir devlet bankasıdır. Banka, 1938 yılında faaliyete başlamıştır. 128. 480 milyon TL aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük 159. Bankasıdır. 24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait %51. 11 hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesini kararlaştırmıştır. Sermaye Piyasa Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konulara iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak üzere 2010 yılında Halkbank bünyesinde kurulmuş bir şirkettir. Halkbank’ın genel müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu’dur. Halkbank ayrıca, Türkiye’nin en değerli 10 bankası arasında yer almaktadır.

Halkbank Mesai Saatleri

Halkbank mesai saatleri 09:00-17:30’dur. Banka çalışanları 12:30 saatinde öğle tatiline çıkarlar. Öğle tatili sonrasında saat 13:30 civarında Halkbank çalışanları sizlere 17:00 saatine kadar hizmet vermeye devam ederler. Ancak korona virüs salgını her şey gibi banka çalışma saatlerinde de değişikliğe gidilmesine sebep oldu.

Halk bankası Açılış Saati

Halkbank normal şartlarda sabah saat 09.00'da açılır. Banka sistemi 09:30’da açılmaktadır. Banka 17:00 saatine kadar hizmet verebilmektedir.

Pandemi Dönemi Halkbank Çalışma Saatleri

Hafta içi çalışma Saatleri: 09:00-17:00 olan Halkbank, korona virüsle mücadele kapsamında çalışma saatlerini değiştirdiğini müşterileriyle paylaştı. Halkbank, korona virüs önlemleri sebebiyle, ikinci bir değişikliğe kadar hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Halkbank Hafta sonu Açık mı?

Halk bankası hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri tatildir.

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