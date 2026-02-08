Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Halk otobüsü alev alev yandı! | Son dakika haberleri

        Halk otobüsü alev alev yandı!

        Gaziantep'te seyir halindeyken çıkan yangında alev alev yanan halk otobüsünde yolcular hızla tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın otobüs kullanılamaz hale geldi. Olay anını vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:15 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:27
        Halk otobüsü alev alev yandı!
        DHA'nın haberine göre; yangın, Şehitkamil ilçesi Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen halk otobüsü, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

        Dumanı fark eden sürücü, halk otobüsünü güvenli noktaya çekip yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının ardından halk otobüsü kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangında yaralanan olmadı.

        Şehir içi halk otobüsünün alev alev yanma anları ise vatandaşların cep telefonu kamera kayıtlarına yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

