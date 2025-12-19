Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Otobüs şoförüyle motosikletli kadın birbirine girdi: Sürücü adliyeye sevk edildi | Son dakika haberleri

        Otobüs şoförüyle motosikletli kadın birbirine girdi: Sürücü adliyeye sevk edildi

        Adana'da halk otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü kadın arasında yaşanan kavganın perde arkası ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 19.12.2025 - 11:27
        Şoför, kadın motosikletliyi darp etti iddiası...
        Adana’da halk otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü kadın arasında yaşanan kavganın perde arkası ortaya çıktı. Yolcu almak için durakta bekleyen otobüs nedeniyle başlayan tartışmanın kısa sürede küfürleşmeye ve kavgaya dönüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü adliyeye sevk edildi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteş oğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü K.C. (38), yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada D.O. (51) isimli kadın, kullandığı motosikletiyle otobüsün arkasında beklemeye başladı. Fazla bekleyince D.O., otobüs sürücüsü K.C. ile tartışmaya başladı. Motosikletli kadın, otobüsün sürücüsüne küfürler etmeye başlayınca otobüs şoförü de motosikletliye küfürlerle karşılık verdi. Ardından öfke patlaması yaşayan D.O., sürücü K.C.’ye bir şeyler fırlatıp saldırdı. K.C.’de kadına karşılık verdi. İkili arasında yaşanan küfürleşme ve kavga anı anbean kameralara yansıdı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otobüs sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.C. adliyeye sevk edildi.

        Öte yandan, kadın sürücü D.O. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

