O anlar kamerada! Halk otobüsünde feci kavga! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nde, dün akşam saatlerinde Derince ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Seyir halindeki otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma çıktı.

SÜRÜCÜ OTOBÜSÜ YOL KENARINE ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirini tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü.