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        Haberler Gündem Güncel Halk otobüsünde zamanla yarış: Ölümden döndü | Son dakika haberleri

        Halk otobüsünde zamanla yarış: Ölümden döndü

        Sivas'ta Sadettin Tosun, seyahat ettiği özel halk otobüsünde kalp krizi geçirdi. Otobüs şoförünün en yakın aile sağlığı merkezine yetiştirdiği Tosun'un duran kalbi yeniden çalıştırılıp, tedaviye alındı. Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 16:18 Güncelleme: 23.08.2024 - 16:41
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        Sivas'ta Bülbüller hattındaki Serkan Y. yönetimindeki halk otobüsünde ön koltukta seyahat eden Saadettin Tosun, fenalaşıp düştü.

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        Diğer yolcuların uyarısı üzerine şoför, aracı güzergah üzerinde bulunan Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'ne sürdü. 

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        Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

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        Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve kalbi duran Tosun'a sağlık ekipleri otobüsün içerisinde uzun süre kalp masajı yaptı. Saadettin Tosun, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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        Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar ve diğer yolcuların yardıma koşması ile yaşanan panik halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. 

        #sivas
        #halk otobüsünde ölüm kalım savaşı
        #kalp krizi
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