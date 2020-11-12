HALKA TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Hamur için:
4 çay bardağı irmik
2 çay bardağı un
2 adet yumurta
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
Yarım limonun suyu
Bir tutam tuz
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Şerbeti için:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
HALKA TATLISI TARİFİ
Şerbetle işe başlayın.
Su ve şekeri tencerede karıştırıp kaynatın.
Limon suyunu da ilave edin bir taşım daha kaynattıktan sonra soğuması için kenara alın.
Hamur malzemelerinin hepsini bir kasede bir araya getirip mikserle çırpın.
Karışımı tırtıklı uç takılmış sıkma torbasına doldurun.
Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
Hamurları halka şekli vererek kızgın yağa sıkın.
Kızaran tatlıları yağdan alıp şerbete atın.
Birkaç dakika şerbette beklettiğiniz tatlıları servis tabağına aktarın.
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