Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda hedef 2024 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'a nefes aldıracak Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Uraloğlu, "24 km'lik İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini 2024 yılı mart ayından önce, hattın geri kalan 7,5 km'lik kesimi Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, burada, metro hattı çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halkalı’dan başlayıp İstanbul Havalimanı’na ulaşan metro hattının 31.5 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Taşoluk, Arnavutköy-Hastane, Fenertepe-Üniversite, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonları olmak üzere 8 istasyonu ve 2.5 km bağlantı hattıyla 1 depo sahası bulunmaktadır. Saatte 120 km tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir" dedi.

Hattın İşletmeye alınmasıyla birlikte seyahat sürelerinin düşeceğini kaydeden Uraloğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakikaya, Arnavutköy- Beşiktaş arası 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arası 48 dakikaya ve Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakika olacaktır" diye konuştu.

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ENTEGRE OLACAK LOKASYONLAR

Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattına entegre olacak lokasyonları da açıkladı.

Uraloğlu, "Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı, mevcut ve yapımı devam eden, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ile Havalimanında, Marmaray ile Halkalı’da, Yenikapı-Hacıosman Metrosu ve bizim inşa edeceğimiz Büyük İstanbul Tüneli ile Gayrettepe’de, Hızlı Tren ile İstanbul Havalimanı’nda, Bakırköy-Kirazlı-Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir’de, Bakırköy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy’de, Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalı’da entegrasyon sağlayacak" dedi.

KAZANÇ 2 MİLYAR 639 MİLYON EURO’NUN ÜSTÜNDE OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının 20 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancının 2 milyar 639 milyon euronun üstünde olacağını da söyledi.

Bakan Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin olarak, "Projemizin ana hat tünellerinde, 6.6 metre çapında 6 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonu imalatlarında yüzde 99 ilerleme sağladık, bitirmek üzereyiz. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının yüzde 97’sini tamamladık. Ayrıca, istasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde de yüzde 60 ilerleme kaydettik. Hat tünellerinde demiryolu imalatlarını yüzde 97 oranında tamamladık. Proje genelinde Elektromekanik işlerde yüzde 67 oranında ilerleme sağladık. Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Gayrettepe-Havalimanı Projesi ile ortak kullanılacak olan 120 bin m2 alana sahip, 176 Araç kapasiteli Depo Sahası ve Atölye Binasını tamamlayarak 26 Aralık 2022’de açtık" dedi.

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Uraloğlu, "İncelemesini yaptığımız hattımızın 24 km uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürüyoruz. Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7.5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Türkiye geneli kentiçi raylı sistem çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki yaklaşık 922 km şehir içi raylı sistem hattının 395.2 kilometresi bakanlığımızca yapılmıştır. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde Bakanlığımızca yapımı devam eden, 9 projede toplam 102.1 km uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA 130.2 KM'LİK METRO HATTI YAPILDI

Uraloğlu, İstanbul geneli kentiçi raylı sistem çalışmalarıyla ilgili olarak da İstanbul halkına bu zamana kadar 130,2 km lik metro hattının yapılarak, hizmetine sunulduğunu söyledi.

Bu hatları da tek tek açıklayan Uraloğlu, "Bu hatlar, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’dır" bilgilerini paylaştı.

'55.7 KM OLAN 5 HATTA İSTANBUL İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Uraloğlu, şu anda toplam uzunluğu 55.7 km olan 5 hatta İstanbul için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uraloğlu, bu hatların Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii -Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden projelerin bittiğinde İstanbul’daki raylı sistem ağı uzunluğunun 338.8 kilometreden 394.5 kilometreye yükseleceğini ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kazandırmış olacağını söyledi.