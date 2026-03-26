Halkbank KPSS şartsız 700 personel alımı yapıyor! Halkbank personel alımı başvuru ekranı, şartları, kadro ve branş dağılımı
Halkbank bünyesinde istihdam edilmek üzere 700 personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre alımlar Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi ünvanlarına yapılacak. Başvuru süreci 12 Nisan'da sona erecek. Başvurusu kabul edilen adaylar Nisan ayında sınava tabi tutulacak.
Halkbank personel alımı ilanı yayımladı. İlana göre, Banka bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 Müfettiş Yardımcısı, 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 250 Uzman Yardımcısı ve 380 Servis Görevlisi olmak üzere toplam 700 personel alınacak. 24 Mart'ta başlayan başvuru süreci 12 Nisan’a kadar devam edecek. Peki, Türkiye Halk Bankası 700 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve sınav tarihi ne zaman? İşte detaylar...
Halkbank 700 personel alımı yapacağını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada ‘’Bankamız bünyesinde istihdam edilmek üzere Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.’’ denildi.
Halkbank personel alımı başvuruları, 24 Mart 2026 tarihinde başladı ve 12 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.
HALKBANK 700 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
SERVİS GÖREVLİSİ İÇİN SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Başvuru için Tablo-1’de belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili Tablo1’de yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.
• İstanbul ilinden başvuru yapacak adayların tercihleri ikamet ettikleri ilçenin bağlı bulunduğu yakaya göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenecektir.
g) Üniversitelerin/yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun ya da Haziran 2026 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-2’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak; Veya Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak
h) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)
i) Erkek adaylar için işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
j) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
k) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
MÜFETTİŞ, İÇ KONTROLÖR VE UZMAN YARDIMCISI İÇİN SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
· Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunları 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,
· İç Kontrolör Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunları 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,
· Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak; üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1’de belirtilen bölümlerinden mezun ya da Haziran 2026 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-1’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
Veya tüm ünvanlar için Tablo-1’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak,
g) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.),
h) Erkek adaylar için işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
ı) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
j) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
k) Müfettiş Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak,
İç Kontrolör Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak,
Uzman Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.
SINAVA BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvurular, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar Anadolu Üniversitesi’nin https://ais.anadolu.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular ile şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylardan, başvuru bedeli olarak 500 TL tahsil edilecek. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, https://ais.anadolu.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile yatırılacak. Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecek.
SINAV NE ZAMAN?
Giriş sınavı yazılı aşaması, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00’te Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon olmak üzere 11 il ve 12 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istediği merkez seçimini yapabilecek.
Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin https://ais.anadolu.edu.tr internet sitesinden alabilecek.