Halkbank'tan KAP'a düşük kur açıklaması: Hatanın tekrar etmemesi için tedbirler alındı
Halkbank, 31 Ağustos'ta sistemlerinde düşük kurla yapılan işlemlerle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada "Hatanın tekrar etmemesi için gerekli hukuki ve teknik tedbirler alınmıştır" dedi.
04.09.2018 - 08:45 | Güncelleme:
Halkbank, 31 Ağustos Cuma gecesi sistemlerinde düşük kurdan dolar satışı yapılmasıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Halkbank düşük kurdan döviz alım satımına ilişkin "Bankamız, hatanın tekrar etmemesi için gerekli hukuki ve teknik tedbirleri almış olup, hatalı veri sağlayıcı kuruluş hakkında her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır" dedi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan ilk incelemede, sorunun bankamıza veri sağlayan dış veri kaynağından otomatik olarak alınan kura esas verilerin hatalı olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.
"Bazı müşterilerimiz, dijital kanallardan yaptıkları döviz alım satımlarını kısa bir süre ile bu hatalı kurlar üzerinden gerçekleştirmiştir. Sorunun tespiti üzerine, döviz alım satım işlemleri geçici olarak kapatılmış, kısa sürede alınan tedbirlerle sistemde doğru kurların uygulanması sağlanmıştır.
"Piyasa koşullarının tamamen dışında, teknik bir hatadan kaynaklandığı görülen bu işlemler nedeniyle banka dışına herhangi bir döviz ya da lira kaynak çıkışı olmamıştır."
'Mağduriyet oluşmadı'
Halkbank, Cuma gecesi 256 müşterilerinin 3.3 milyon dolar, 124 müşterilerinin 539 bin euro, 383 müşterilerinin de diğer döviz cinslerinde 689 bin dolar tutarda döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiğini belirtip "Bu işlemlerin dolar cinsinden toplam büyüklüğü 4,6 milyon dolar civarındadır. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, hatalı kurlardan yapılan işlemler iptal edilmiştir. Gerçekleştirilen düzeltme çalışmaları sonucunda bankamızın ya da müşterilerimizin mali anlamda mağduriyeti oluşmamıştır" dedi.
Açıklamanın devamı şöyle:
"Bankamız, hatanın tekrar etmemesi için gerekli hukuki ve teknik tedbirleri almış olup, hatalı veri sağlayıcı kuruluş hakkında her türlü yasal haklarını saklı tutmaktadır. Ayrıca konunun yetkili kurumlar tarafından incelenmesi amacıyla gerekli girişimler başlatılmıştır.
"Ayrıca, bazı yazılı ve görsel medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haber ve yorumların yapıldığı da görülmektedir. Gerçekle bağdaşmayan bu haber ve yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."
Düşük kurdan dolar satışı konusunda Halkbank'tan açıklama
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Halkbank'tan KAP'a düşük kur açıklaması: Hatanın tekrar etmemesi için tedbirler alındı/halkbank-tan-kap-a-dusuk-kur-aciklamasi-hatanin-tekrar-etmemesi-icin-tedbirler-alindi-21295722129572
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