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Halkbank’tan girişimciye özel kredi

Halkbank, bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren ve faaliyet göstermek üzere kurulan firmalar için “Tekno Girişimci Destek Kredisi”ni hizmete sundu. Firmaların, mal ve hizmet alımı, maaş ödemesi, işletme giderleri, ofis malzemesi, ekipman, yazılım, donanım alımlarının finansmanı için belge karşılığında kullanabileceği krediler, en fazla 500 bin TL tutarında, 6 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vadeli olacak

Halkbank’tan girişimciye özel kredi
HABERTURK.COM

Halkbank, bilişim ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların istihdam seviyelerinin korunarak artırılması amacıyla hazırladığı “Tekno Girişimci Destek Kredisi”ni duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Tekno Girişimci Destek Kredisi, 36 ay vadeye kadar yıllık yüzde 13,5 sabit faizle, 36 ay üzeri vadelerde ise, TLREF+3 faiz oranı uygulanarak kullandırılacak. Azami 500.000 TL limitli ve 60 ay vadeli kredinin, ilk 6 ayı anapara ödemesiz olacak şekilde aylık eşit taksitlerle geri ödenebilecek.

İşletme kredisi mahiyetindeki Tekno Girişimci Destek Kredisi’ni kullanacak firmalardan, kredi vadesi boyunca mevcut istihdam seviyelerini korumaları veya artırmaları isteniyor.

Teknokent ve Teknopark gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren girişimciler ile TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşlarının teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler de bu krediden faydalanabilecek.

'GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Yeni kredi hakkında açıklamalarda bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Küresel çapta hızla büyüme gösteren ve stratejik sektörler arasında yer alan bilişim ve yazılım sektörünün desteklenmesi, uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmaları ülkemiz adına büyük önem taşımakta. Oluşturduğumuz “Tekno Girişimci Destek Kredisi” ile teknoloji odaklı yazılım, blok zinciri, yapay zekâ, akıllı şehir konularında çalışanlar başta olmak üzere, bilişim ve yazılım alanlarındaki teknoloji girişimcilerini, onlarla birlikte de yerli ve milli teknoloji hamlesini desteklemiş olacağız" dedi.

Sektördeki firmaların rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini artırırken, teknoloji ithalatından olumsuz etkilenmelerini önleyeceklerini ve haksız rekabetten korunmasını sağlayacaklarını kaydeden Aslan, Halkbank’ın teknolojiye yatırım yapan firmalara rekabet desteği verdiğini vurguladı.

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