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Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü nedir?

Özel sektör ve kamu kurumlarında geniş bir çalışma alanı sunan halkla ilişkiler bölümü, iletişim süreçlerinin en doğru şekilde yönetilmesini sağlayan önemli bir iş koludur. Üniversitelerin hem 2 hem de 4 yıllık bölümlerinde yer alan bu iş kolu, dijital dünyanın gelişme göstermesinden dolayı en popüler meslek gruplarından biri haline gelmiştir.

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü nedir? Halkla ilişkiler ve tanıtım mezunları ne iş yapar?
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Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü okumak isteyen ve kariyer planlaması için şimdiden araştırma yapan öğrencilerin halkla ilişkiler ve tanıtım hakkında merak ettiği tüm bilgileri içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Nedir?

Halkla ilişkiler ve tanıtım nedir? sorusu, öğrenciler tarafından merak edilen bir konudur. Üniversite çağına gelmiş ve mesleki kariyerini planlamak, attığı adımdan emin olmak isteyen kişilerin ilgisini çeken halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü, doğru iletişim araçlarını kullanarak çalıştığı kurumun marka değerlerini tanıtmak ve aktarmaktır. Dünya çapında yapılan reklamların kalitesinde ve markanın imajında önemli bir yere sahiptir. Pek çok şirkette ise PR çalışması olarak adlandırılan halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü okumanın iki yolu vardır. Öğrenciler puan bazlı olarak 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversitelerde bu bölümün eğitimini alabilmektedir. Okulu başarı ile bitiren kişiler, bu bölümün diplomasını almaya hak kazanarak iş hayatına ilk adımı atmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Çok kapsamlı bir iş fırsatı sunan halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü, markaların ve ürünlerin en doğru biçimde tanıtılmasını sağlar. Hem özel hem de devlet kurumlarında çalışma imkânı bulunur. Sektörel olarak farklı çalışma programları gerektiren bu bölümde; kurumsal müşterilerin bilgilendirilmesi, kampanya bilgilendirmesi, telefon üzerinden sipariş alımı, müşteriler ile yapıcı ve sağlıklı ilişkilerin kurulması gibi önemli görevleri üstlenirler. Halkla ilişkiler ve tanıtım mezunlarının çalışabileceği bazı iş kolları ise şöyledir:

  • Pazarlama Şirketleri
  • Prodüksiyon Şirketleri
  • Televizyon Kanalları
  • Spor Kulüpleri,
  • Siyasi Partiler
  • Gazeteler
  • Tanıtım Şirketleri
  • Reklam Ajansları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dersleri

Halkla ilişkiler ve tanıtım dersleri, bu bölümü okumak isteyenlerin araştırdığı konulardan biridir. Derslerin geneli zorunlu olup, bazı dersler ise seçmeli olarak verilir. Lisans ve ön lisans programında okuyan öğrencilerin derslerinde değişim olsa da temel derslerde farklılık bulunmaz. Peki, halkla ilişkiler bölümünde hangi dersler var?

  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • İnsan Kaynakları Yazarlığı
  • Halkla İlişkiler
  • Genel İşletme
  • Dijital İnsan Kaynakları
  • İletişim Bilgisi
  • Yabancı Dil
  • Davranış ve Protokol
  • Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri
  • Halkla İlişkilerde Güncel Kavramlar
  • Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
  • Türk Dili
  • Psikoloji
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • Marka ve Marka Yönetimi

Bahsetmiş olduğumuz dersler, üniversitelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Halkla İlişkiler Nasıl Bir Meslek

Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünde okumak isteyen öğrenciler, gelecekte nasıl bir çalışma hayatına sahip olacağını merak etmektedir. Bu bölüm hem büyük hem de küçük ölçekli şirketlerin departman çeşitliliğinde bulunmaktadır. Kısacası hemen hemen her firmada halkla ilişkiler departmanı yer almaktadır. İş hayatına yeni başlayanlar için işin yoğunluğuna alışılması durumunda, kişinin giderek deneyimlerinden dolayı hızlı bir şekilde hâkim olacağı bir iş koludur.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulurken bu mesleği tercih edeceklerin belli kriterlere uygun olması beklenir. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunlarının iş hayatında; düzgün bir diksiyona sahip, iletişim becerilerinde oldukça başarılı, güler yüzlü ve sabırlı olması beklenir. Tamamen beceri gerektiren bir iş olduğu için kişinin ikna kabiliyetinin de yüksek olması gerekmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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