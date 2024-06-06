Haluk Bilginer'e sürpriz kutlama
70'inci yaşına giren Haluk Bilginer'e ailesi ve arkadaşları sürpriz bir parti organize etti. Usta oyuncu, duygularını; "Muhteşem bir şeydi. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle dile getirdi
Haluk Bilginer, 70'inci yaşına girdi. Usta oyuncuya, ailesi ve arkadaşları sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.
Sürpriz doğum günü partisinde; Bülent Şakrak, Efe Tuncer, Ozan Küren ve Kıvanç Kılınç gibi birçok ünlü isim vardı.
"YÜRÜMEYE ÇALIŞTIĞIM YOLUN MİMARLARINDAN"
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Bülent Şakrak, Haluk Bilginer'in doğum gününü; "Yürümeye çalıştığım yolun mimarlarından, ustam Haluk Bilginer. İyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.
"BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"
Haluk Bilginer de yaşadığı mutluluğu; "Muhteşem bir şeydi. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle ifade etti.
Yapılan paylaşımlarda doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer'in küçük bir heykelinin yer aldığı görüldü.