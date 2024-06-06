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        Haberler Magazin Ustaya sürpriz kutlama: Haluk Bilginer 70 yaşında! "Beni çok mutlu ettiniz" - Magazin haberleri

        Haluk Bilginer'e sürpriz kutlama

        70'inci yaşına giren Haluk Bilginer'e ailesi ve arkadaşları sürpriz bir parti organize etti. Usta oyuncu, duygularını; "Muhteşem bir şeydi. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 08:32 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:24
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        Haluk Bilginer, 70'inci yaşına girdi. Usta oyuncuya, ailesi ve arkadaşları sürpriz bir doğum günü partisi organize etti.

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        Sürpriz doğum günü partisinde; Bülent Şakrak, Efe Tuncer, Ozan Küren ve Kıvanç Kılınç gibi birçok ünlü isim vardı.

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        "YÜRÜMEYE ÇALIŞTIĞIM YOLUN MİMARLARINDAN"

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Bülent Şakrak, Haluk Bilginer'in doğum gününü; "Yürümeye çalıştığım yolun mimarlarından, ustam Haluk Bilginer. İyi ki doğdun" sözleriyle kutladı.

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        "BENİ ÇOK MUTLU ETTİNİZ"

        Haluk Bilginer de yaşadığı mutluluğu; "Muhteşem bir şeydi. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz" sözleriyle ifade etti.

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        Yapılan paylaşımlarda doğum günü pastasının üzerinde Haluk Bilginer'in küçük bir heykelinin yer aldığı görüldü.

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        #Haluk Bilginer
        #doğum günü
        #bülent şakrak
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