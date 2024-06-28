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        Haberler Magazin Haluk Bilginer, 'The Veil'de konuk oyuncu

        Haluk Bilginer, 'The Veil'de konuk oyuncu

        Haluk Bilginer, Elizabeth Moss'un başrolünde yer aldığı 6 bölümlük 'The Veil'de konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 08:50 Güncelleme: 28.06.2024 - 08:50
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        'The Veil'de konuk oyuncu
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        Haluk Bilginer, 'The Veil' adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı. Steven Knight'ın yönettiği dizide Bilginer, 'Mr. Demir' karakterini canlandırdı.

        Emmy ödüllü Elizabeth Moss'un başrolünde yer aldığı 6 bölümlük 'The Veil'de Yumma Marwan, Dali Benssallah, Josh Charles rol alıyor.

        Dizinin afişinde İstanbul'dan da görüntülere yer verildi.

        Çekimlerinin bir bölümünün İstanbul'da gerçekleştirildiği 'The Veil', iki kadın arasındaki yalanlar ve gerçekler üzerine kurulu ölümcül bir oyunu konu ediniyor.

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        #The Veil
        #Haluk Bilginer
        #Elizabeth Moss
        #istanbul
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