Haluk Levent açıkladı: Hasan Can Kaya müzik sınıfının tüm masraflarını üstlendi

"LÜTFEN GİZLİ KALSIN' DEMİŞTİ"

Haluk Levent, Hasan Can Kaya’nın depremzede öğrenciler için bir lisedeki müzik sınıfının tüm masraflarını üstlendiğini açıkladı. Kaya'nın yardımın gizli kalmasını rica ettiği ifade eden Levent, "Lütfen gizli kalsın demişti. Kusura bakma Hasan’ım. Yazmak zorundayız" dedi.