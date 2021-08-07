Türkiye'yi saran orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Yangınların çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren Haluk Levent, AHBAP'a bağış yapan ünlü isimlere de teşekkür ediyor.

Levent, son olarak ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in, yangınların kontrol altına alınmasında yardımcı olması için kiralanacak helikopterin ödeneğine katkıda bulunduğunu duyurdu. Levent, Twitter hesabından, "Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. 'Abi helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık.' dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e çok teşekkürler." mesajını paylaştı.

— Haluk Levent (@haluklevent) August 7, 2021

"EN AZ 5 GÜN KALACAK"

Haluk Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını ifade etmişti. Ünlü şarkıcı, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. AHBAP Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz." demişti.