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        Haberler Magazin Haluk Levent, Filistinli çocuklar için Arapça şarkı söyledi: Kalbimin içindesin Filistin - Magazin haberleri

        Haluk Levent Filistinli çocuklar için söyledi

        Haluk Levent, İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yılı kapsamında düzenlenen kutlamada İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında hayatını kaybeden on binlerce çocuk için Arapça şarkı söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 07:59 Güncelleme: 30.05.2024 - 07:59
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        İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıların durdurulması kararına karşın saldırılarını sürdürüyor. Dünyada her geçen gün İsrail'e tepkiler artarken, ünlü isimler de yaşanan drama kayıtsız kalmıyor. Bu isimlerden biri olan Haluk Levent, gerek kurucu başkanı olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı çalışmalar gerek sahne aldığı konserlerde Filistin'de yaşanan zulme karşı dikkat çekmeye devam ediyor.

        Son olarak İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yılı kapsamında Maltepe'de düzenlenen kutlamada sahne alan Haluk Levent, Filistinlileri unutmadı.

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        55 yaşındaki şarkıcı Haluk Levent, sahnede Filistinli çocuklar için Arapça şarkı söyledi.

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        "KALBİMİN İÇİNDESİN FİLİSTİN"

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Haluk Levent, "16 bin çocuk için söyledik. Onların dilinden. Kalbimin içindesin Filistin" dedi.

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        BM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TOPLANTISI'NA KATILMIŞTI

        Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kenya’nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında yer alan Haluk Levent, konuşmasında "Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim" ifadelerine yer vermişti.

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        İsrail yönetimine tepki gösteren Levent, "Başbakan Netanyahu'ya bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

        #Haluk Levent
        #Filistin
        #istanbulun fethi
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