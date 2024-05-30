BM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TOPLANTISI'NA KATILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kenya’nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında yer alan Haluk Levent, konuşmasında "Bugün size güzel ülkem Türkiye'nin selamlarını getirdim. Bugün burada sadece bir rock sanatçısı olarak değil, bir iyilik organizasyonu olan Ahbap'ın kurucusu ve başkanı olarak bulunuyorum. Buraya bazı proje ve önerilerimi sizlerle paylaşmak için gelmiştim ama bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim" ifadelerine yer vermişti.