Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanları, restoranlar ve kafelere kısıtlamalar getirilmişti. Dün gerçekleşen bakanlar kurulu sonrasında yayınlanan genelgeye göre; Restoran ve kafelerin, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis ile açık olacağı duyuruldu. Eğlence ve konser mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağı kararlaştırıldı.

BAKANLIK'TAN 3 BİN LİRA ÖDEME

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) June 1, 2021

AHBAP'TAN DESTEK

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız.

— Haluk Levent (@haluklevent) June 1, 2021

ALEYNA TİLKİ DE HAREKETE GEÇTİ

Haluk Levent'in açıklamasına Aleyna Tilki'den de destek geldi. Levent, Twitter'dan, "Ve enteresan bir gelişme! Aleyna Tilki aradı. 'Haluk abiciğim sahnede giydiğim kostümlerimi satmak istiyorum. O parayı da kampanya yaptığınız müzisyenler için kullanmak istiyorum' dedi." mesajını paylaştı.

— Haluk Levent (@haluklevent) June 2, 2021

"SAHNEYE SES VER" DEMİŞLERDİ

AHBAP Derneği, sahne çalışanlarına destek olmak amacıyla 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği "Sahneye Ses Ver" organizasyonuna imza atmış; Haluk Levent ile birlikte müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk ve Zeynep Bastık'ın sahne aldığı organizasyonun geliri pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sahne çalışanlarına dağıtılmıştı.