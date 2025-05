Haluk Levent'ten Aydın itirafı: 'Gitmeyelim' dedim

Haluk Levent, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sevenleriyle bir araya geldi. Aydın'a daha önce birçok kez geldiğini söyleyen şarkıcı, bir itirafta bulundu.

"ŞIMARTILDIĞIMI ANLADIM"

İlk teklif geldiği zaman Aydın'a gitmek istemediğini ifade eden Haluk Levent, "Daha önceki yıllarda Aydın'a birçok kez geldim. Artık balkonları bile biliyorum. Bu sahneyi çok iyi hatırlıyorum. Ben organizatöre dedim ki, 'Bu kez Aydın'a gitmeyelim.' Başka bir seçenek vardı çünkü. 'Ben zaten oraya çok gittim. Aydın'da olmayalım, bu kez kimse gelmez' dedim. Her gün aynı şarkılar dinlenir mi? Her yıl aynı şarkılar dinlenmez ama sonra, şu an sahneye çıktım baktım. Uçsuz bucaksız bir Aydın... Gerçekten şımartıldığımı anladım. Şımartıyorsunuz beni. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum" dedi.