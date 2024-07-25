Haluk Levent'ten sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da ABD Kongresi'nde konuşma yapmak için kürsüye yöneldiğinde kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı. Bu davranışları nedeniyle kongre üyelerine tepkiler büyüyor.

Haluk Levent de bir hayli tepki gösterdi.

Haluk Levent, tepkisini şöyle dile getirdi:

Müslüman - Hristiyan fark etmeden tüm az gelişmiş ülkelerin halklarının son 70 yıllık tarihi, Amerika’ya öfkeyle geçmiştir. ABD’nin hiç suçu olmayan bir konuda bile suç direkt ABD’ye bırakılacak komplo teorileri ile kapatılırdı. Neredeyse komşumuz Hüseyin amcanın bile CIA elemanı olduğunu yuttururdu eski ağabeylerimiz. Bu konuda Amerika düşünce kulüpleri yıllardır bu algıyı silmek için çok araştırma yaptı, sonuçları kamuoyu ile paylaştı ve ABD bu algıyı silmek için çok çaba sarf etti.

Hollywood filmlerine insan hakları ve kahramanlık destanları yazdırarak milyar dolar harcadılar, tüm ülkelerde konferanslar düzenlediler.

Ama şimdi ?

Şimdi bu 18 saniyelik video, 70 yıllık algının çok daha fazlasını üretecek tüm dünyada.

Kötülüğün vücut bulmuş halini ayakta alkışlayan Amerika.

Mazlumları, 35 bin bebeği gözünü kırpmadan öldüren bir insanlık düşmanını ayakta alkışlayan Amerika.

Çok değil 15 - 20 yıl sonra Netenyahu’nun tutuklanması için koşturacak olan Amerika.

Ve uzun vadede sonunu bu görüntüler getirecek ABD’nin.

Lanet olsun sana temsilciler meclisi!!!