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        Haberler Magazin Haluk Levent: Tüm siyasi partilere çağrımdır

        Haluk Levent: Tüm siyasi partilere çağrımdır

        Haluk Levent, sosyal medya hesabından kamu yararına olan işlerden alınan KDV ve stopaj vergisine isyan etti; "Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:34
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        Haluk Levent, sosyal medya hesabından, 2021'deki Marmaris'teki orman yangınında, kurucusu olduğu AHBAP Derneği adına yangın söndürme helikopteri kiralarken ve 6 Şubat depremi sonrasında depremzede konutları yapımında ödenen stopajlara tepki gösterdi.

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        Yangın söndürme helikopteri kiralerken ve depremzedeler için konut yaparken yüksek oranda KDV ve stopaj vergisi ödediğini belirten Haluk Levent; "Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır" diyerek bir dileğini dile getirdiği mesaj yayımladı.

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        "3 yıl önce ülkemin her tarafında yangınlar vardı. Ve Ahbap Derneği olarak bir yangın söndürme helikopteri getirmiştik. Marmaris yangınlarında 18 gün çalışmıştı. O dönemde 1 milyon Euro'ya yakın para ödemiştik ama en şaşkın kaldığımız durum devlete ödediğimiz 200 bin Euro stopajdı. Mevzuat dendi. Araştırdık doğru çıktı. O anda devlet memurunun yapabileceği bir şey yoktu maalesef. Sineye çektik. 6 Şubat depreminden sonra da yüzlerce konut yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz.

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        Hepimizin beklentisi olan yüzde 1'lik KDV yüzde 20 oldu. Sağdan - soldan bayağı para bulduk ödedik, ödüyoruz. Yine araştırdık, yine mevzuat.... Hep mevzuat. Başta iktidar partisi olmak üzere tüm siyasi partilere çağrımdır. Bu durum için bir kanun değişikliği gerekiyor biliyorum. En azından halk yararına, kamu yararına elinden geleni yapmaya çalışan dernek ve kurumlara KDV oranlarında, stopaj oranlarında iyileştirmeler getirilsin. Lütfen"

        Fotoğraflar: AA, İHA, DHA

        #Haluk Levent
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