Haluk Levent: Tüm siyasi partilere çağrımdır

"3 yıl önce ülkemin her tarafında yangınlar vardı. Ve Ahbap Derneği olarak bir yangın söndürme helikopteri getirmiştik. Marmaris yangınlarında 18 gün çalışmıştı. O dönemde 1 milyon Euro'ya yakın para ödemiştik ama en şaşkın kaldığımız durum devlete ödediğimiz 200 bin Euro stopajdı. Mevzuat dendi. Araştırdık doğru çıktı. O anda devlet memurunun yapabileceği bir şey yoktu maalesef. Sineye çektik. 6 Şubat depreminden sonra da yüzlerce konut yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz.