Haluk Levent ve Zara, Çorumlularla buluştu

Haluk Levent ile Zara, Çorum'da Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kadeş Barış Meydanı’nda sevenleriyle bira raya geldi.

Haluk Levent, Filistin için yazdığı özel eserlerinden birini seslendirerek duygusal anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da iki ünlü sanatçıya hediye ve Çorum FK forması takdim etti. Konuşmasına, şehadetinin yıl dönümünde Eren Bülbül’ü anarak başlayan Aşgın, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız şehitlerimiz" dedi. Gazze’ye selam gönderen Aşgın; "Bir gün, nasıl ki Türkiye’nin meydanlarında böylesine güzel konserler yapılıyorsa, bir gün özgür Kudüs’te de Haluk Levent konserinde buluşmak nasip olsun" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Halil İbrahim Aşgın; "Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk’üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle el ele, gönül gönüle verdikçe mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olmaya devam edeceğiz" diyerek vatandaşlara iyi eğlenceler diledi.