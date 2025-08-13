Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Haluk Levent ve Zara, Çorumlularla buluştu

        Haluk Levent ve Zara, Çorumlularla buluştu

        Şarkıcı Haluk Levent ile Zara, Çorum'da sevenleriyle bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 08:35 Güncelleme: 13.08.2025 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorumlularla buluştular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Haluk Levent ile Zara, Çorum'da Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kadeş Barış Meydanı’nda sevenleriyle bira raya geldi.

        Zara
        Zara

        Haluk Levent, Filistin için yazdığı özel eserlerinden birini seslendirerek duygusal anlar yaşattı.

        Haluk Levent
        Haluk Levent

        Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da iki ünlü sanatçıya hediye ve Çorum FK forması takdim etti. Konuşmasına, şehadetinin yıl dönümünde Eren Bülbül’ü anarak başlayan Aşgın, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsınız şehitlerimiz" dedi. Gazze’ye selam gönderen Aşgın; "Bir gün, nasıl ki Türkiye’nin meydanlarında böylesine güzel konserler yapılıyorsa, bir gün özgür Kudüs’te de Haluk Levent konserinde buluşmak nasip olsun" ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın
        Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın

        Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Halil İbrahim Aşgın; "Alevi'siyle, Sünni'siyle, Türk’üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle el ele, gönül gönüle verdikçe mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olmaya devam edeceğiz" diyerek vatandaşlara iyi eğlenceler diledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haluk Levent
        #Zara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        "Önümüzde büyük bir görev var"
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        F.Bahçe eze eze play-off'ta!
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        "Dünya yıldızı transferi kadar önemli galibiyet!"
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Ülkemi teslim etmeyeceğim"
        "Ülkemi teslim etmeyeceğim"
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Balıkesir depreminde bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu