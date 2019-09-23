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HaberlerSağlık

Haluk Levent yeniden duymasını sağladı

İHA

Adana'da 12 bin lira tutarındaki, ömrünü tamamlayan biyonik kulağını değiştiremeyen doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Halil'in yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent yetişti

Haluk Levent

Adana'da 12 bin lira tutarındaki, ömrünü tamamlayan biyonik kulağını değiştiremeyen doğuştan işitme engelli 10 yaşındaki Halil'in yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent yetişti. Ünlü sanatçı sayesinde biyonik kulağına kavuşan Halil'in annesi Şükran Çelik, "Bir sanatçının bu kadar duyarlı olması bizi çok sevindirdi" dedi.

AHBAP DEVREYE GİRDİ

Şükran Çelik (34),11 yıl önce oto tamircisi olan Sinan Çelik (37) ile evlendi. Bu evlilikten bir yıl sonra Halil (10) ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Ancak yapılan işitme testinde Halil'in duymadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Halil Çelik'e biyonik kulak takıldı. Bu sayede Halil duyup konuşabildi. Çiftin Halil'den 3 yıl sonra ise fiziksel engelli Çınar (7) ismini verdikleri bir çocukları daha oldu.

Aile iki çocuklarının sağlık problemleriyle boğuşurken, biyonik kulak ile duyan Halil, kulaklığı ömrünü tamamladığı için işitmemeye başladı. Bu durumun haber yapılması üzerine ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan ve AHBAP ismi verilen grup devreye girdi. Levent, haberi görünce ekibine aile ile iletişime geçilmesini söyledi. AHBAP grubu hemen aile ile iletişime geçip biyonik kulaklık alınabilmesi için çocuğun raporlarını istedi. Bir süre sonra ise İstanbul'dan 12 bin lira fark ödenerek biyonik kulaklık alınıp aileye gönderildi.

"OĞLUM HALUK LEVENT OLMASA ARTIK DUYAMAYACAKTI"

Kulaklığın alınmasına çok sevinen anne Şükran Çelik, hemen Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezine giderek yeni kulaklığı oğluna taktırdı. Yeni kulaklık ile daha iyi duyan Halil Çelik çok mutlu oldu. Anne Çelik ise bir sanatçının bu tür olaylara duyarlı olmasına çok sevindiklerini belirterek, "Oğlum Haluk Levent olmasa artık duyamayacaktı. Bu saatten sonra onun sayesinde duyuyor. Bizi çok mutlu etti ona çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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