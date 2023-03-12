Haluk Levent’den alkış toplayan hareket! O depremzedeyi yardımcısı olarak işe aldı!

Kurucusu olduğu AHBAP derneği ile birlikte depremin olduğu ilk günden beri bölgeye yardım götüren Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden bir genci yardımcısı olarak işe aldı ve bu vesileyle sosyal medya hesabında istihdam çağrısında bulundu.