        Hamaney, ABD ordusunun İranlı gençlerin cesareti karşısında yenilgiye uğradığını öne sürdü | Dış Haberler

        Hamaney, ABD ordusunun İranlı gençlerin cesareti karşısında yenilgiye uğradığını öne sürdü

        İran lideri Ali Hamaney, ABD ordusunun İranlı gençlerin cesareti ve fedakarlığı karşısında yenilgiye uğradığını iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:46 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:46
        İran: İranlı gençler ABD'yi yenilgiye uğrattı
        Hamaney, Avrupa’daki İslami Öğrenci Dernekleri Birliğinin yıllık toplantısı için resmi internet sayfasında mesaj yayımladı.

        İran lideri mesajında, "ABD ordusunun ve onun bu bölgedeki uzantısının ağır saldırısı, İranlı gençlerin cesareti ve fedakarlığı karşısında yenilgiye uğradı." ifadelerini kullandı.

        Ülkesinin saldırıya uğramasının ve yaptırımlara maruz kalmasının tek nedeninin nükleer mesele olmadığını savunan Hamaney, asıl meselenin İran’ın "sömürgeci devletlere karşı mücadelesi" olduğunu ileri sürdü.

        Hamaney, saldırılarda bilim insanları, komutanlar ve sivillerin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyerek İranlı gençlerin bu üzüntülere rağmen asla durmayacağını vurguladı.

        ⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

        İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

        İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

