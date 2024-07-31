Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Öne çıkan dört isim

Haniye, Filistin için özellikle sn 20 yılın en önde gelen siyasi figürlerinden biriydi.

Uzun yıllar Hamas'ın Gazze'deki defacto lideri olarak görülmesine rağmen Haniye, 2004'ten beri Hamas'ı sürgünde yöneten Halid Meşal'den görevi 2017 yılında devraldı. Bir yıl snra ise dönemin ABD Başkanı Trump tarafından "küresel terörist" ilan edildi.

Haniye ise birçok diplomat ve yetkili tarafından Gazze'de öne çıkan diğer seslere kıyasla daha ılımlı ve pragmatik bulunan bir figürdü.

Hamas'ın ılımlı liderinin ölümünün ardından liderlik için öne çıkan dört isim var: Yahya Sinwar, Muhammed Daif, Khaled Meshaal ve Mahmoud Zahar.

Yahya Sinwar

Hamas hareketinin liderlerinden Yahya Sinvar, iç güvenlik konularını yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını soruşturan ve İsrail istihbarat servisleri görevlilerini takip eden "Mecd" olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin kurucusu.

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Sinwar üç kez tutuklandı ancak Hamas ile İsrail arasındaki müzakereler sonucu serbest kaldı.

Sertlik yanlısı Yahya Sinwar, 2017 yılından beri Gazze Şeridi’ndeki siyasi lider ve bu görevi Haniye'den devralmıştı.

Muhammed Deif

Muhammed Deif, Hamas hareketinin askeri kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı yönetiyor.

Gazze Şeridi'ndeki tünellerin mimarlarından. Çok az fotoğrafı olan Deif, İsrail'in en çok aranan adamlarından biri.

Birçok kez suikaste uğradı ve bunların birinde gözünü kaybetti.

Khaled Messal 1956'da Batı Şeria'da doğan Halid Meşal, Hamas'ın kurucularından biri. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun doğrudan talimatıyla Mossad 1997 yılında Meşal'e bir zehirle suikast girişiminde bulunmuştu. Ürdün Kralı Hüseyin, İsrail Başbakanından Meşal'e enjekte edilen maddenin panzehirini istemiş, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın baskısıyla karşılaşan Netanyahu, başlangıçta talebi reddettikten sonra panzehiri temin etmişti. REKLAM Hamas 2017'de İsmail Haniye'yi Meşal'in yerine siyasi büro başkanı olarak seçmiş ve Meşal de grubun yurt dışındaki siyasi bürosunun başına geçmişti.