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        Haberler Dünya Hamas'tan Trump'ın Gazze halkının tehcir edilmesi çağrısını reddeden Mısır ve Ürdün’ün tutumuna övgü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Hamas'tan Trump'ın Gazze halkının tehcir edilmesi çağrısını reddeden Mısır ve Ürdün’ün tutumuna övgü

        Hamas, Mısır ve Ürdün'ün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri topraklarından sürme çağrısını reddetmesini takdir ederek, bunu "asil bir tutum" olarak değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 04:36 Güncelleme: 27.01.2025 - 04:36
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        Hamas'tan Mısır ve Ürdün'ün tutumuna övgü
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        Hareketten yapılan yazılı açıklamada, “Filistinli halkımızın yerlerinden edilmesini, herhangi bir bahane veya gerekçeyle topraklarından nakledilmesini veya sökülüp atılmasını reddeden Mısır ve Ürdün'ün asil tutumunu takdir ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, Filistin halkının topraklarına bağlılığını göstererek yerinden edilmeyi ve sürgünü reddettiğine dikkat çekilerek, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına, Filistin halkının her türlü yerinden edilmesini kesin bir dille reddetme ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yönündeki ulusal haklarını destekleme çağrısı yapıldı.

        Mısır, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddettiğini açıklayarak, bölgenin istikrarına yönelik tehdit konusunda uyardı ve uluslararası topluma iki devletli çözümün fiilen uygulanması çağrısı yapmıştı.

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        Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de, ülkesinin Filistinlilerin topraklarında kalma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayarak Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtmişti.

        Filistinlilerin tehcirini reddettiğini duyurdu
        Filistinlilerin tehcirini reddettiğini duyurdu

        Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

        Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

        Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Hamas
        #mısır
        #ürdün
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