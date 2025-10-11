Habertürk
        Hamas: Tüm imkanlar seferber edilecek

        Hamas, Gazze'de halka hizmet ve yardım için tüm imkanları seferber edeceklerini ifade etti.

        Giriş: 11.10.2025 - 20:39 Güncelleme: 11.10.2025 - 20:39
        Hamas: Tüm imkanlar seferber edilecek
        Hamas, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına hizmet etmek ve yardım sağlamak için tüm imkanlarını seferber edeceğini belirtti.

        Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Nazi soykırımının yol açtığı büyük yıkıma ve temel insani ihtiyaçların karşılanamamasına rağmen Gazze halkına hizmet etmek için tüm imkanların seferber edileceğini" kaydetti.

        Rişk, Gazze'ye insani yardımların girişini ve İsrail'in anlaşmanın tüm maddelerine uyup uymadığını takip edeceklerini, bunun için de dost ülkelerle iletişimde kalmaya devam edeceklerini dile getirdi.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

