Hamdi Alkan: Başlangıçta çekincem oldu

"Başlangıçta çekincem oldu" 0:00 / 0:00

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Kariyerinin ilk dönemlerinde spor skeçleri yaptığı "Özofsayt" programıyla ekranlarda olan Hamdi Alkan, uzun yıllar devam ederek ilgi gören program için başta çekinceleri olduğunu belirtti. Alkan, "Başlangıçta kesinlikle çekincem oldu. 'Olacak O Kadar', 'Yasemince' vardı… Onlar gerçekten büyük kilometre taşlarıdır. Hele Levent Kırca... Yasemin Yalçın’ın yaptığı tiplemeler... Onların içerisinde kendime yer bulabilmek çok zordu. Bir şekilde buldum seyircimiz sağ olsun izledi. Ne mutlu bana" dedi.

"KOLTUKTAN DÜŞTÜM SEYREDERKEN!" Bülent Ersoy’un en çok yaptığı tiplemelerden biri olduğunu belirten Hamdi Alkan, "Bülent Hanım bir klibinde bir süt banyosu yapıyordu. O süt banyosu ile ilgili biz de çekim yaptık. Onu mizahi bir şekilde ekranlara getirdik. Bir gün telefonum çaldı. 'Alo Hamdi'ciğim. Ay, ne güzel tipleme yapmışsın öyle ayol... Vallahi koltuktan düştüm seyrederken, muhteşemdi' dedi. Çok güldük. Hala da görüşürüz. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Bülent Hanım, çok önemli bir sanatçımız" ifadelerini kullandı.

"HAYAT MİZAHTAN DAHA KOMİK OLMAYA BAŞLADI" Güldürmenin zor olduğunu söyleyen Alkan, "Hakikaten biraz bir zeka istiyor, pratik cevap istiyor. Bir şeyleri yaratmak istiyor. Neyi, neyin yanına koyacaksınız ya da hangisinden komik yaratacaksınız... Hayatı iyi okumak gerekiyor. Çünkü günümüzde artık o kadar hızlı yaşanıyor ki her şey.... Hayatın önüne geçen bir mizahla karşı karşıyayız. Yani hayat mizahtan daha komik olmaya başladı. Bir de akıllı telefonlarla o kadar hızlı ki her şey... Anında size bir yerden mesaj geliyor. Bakıyorsunuz, o gülme duygunuzu tatmin ediyorsunuz bir süre. Bu çok zor bir şey ama yine de insanların yüreğine bıraktığınız o mizah, o duygu, o çok çok ayrı... Biz programlarımızda, filmlerimizde bir şekilde bunu başardık. Çünkü birkaç kuşak hep böyle gördükleri zaman tebessüm ediyorlar. Hep sizde o ışığı görüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor tabii" şeklinde konuştu.

"VESİLE OLURUM" Yolda yürürken insanların bir gün yeniden program yapmasını istediğini söyleyen ünlü isim, "Olur, belki bir gün olur ama ben yapar mıyım, yapmaz mıyım ya da yapılmasına vesile olurum. Vesile olacağım kesin bir şekilde. Çünkü bir şeyleri bazen yerinde bırakmak gerekiyor ama evriliyor. Belki başka bir anlamda, belki güzel bir sinema filmiyle, belki başka platformlarda..." açıklamasını yaptı. "CEM BEKLESİN BENİ" Nasrettin Hoca'yı canlandırmak isteyen Hamdi Alkan, "Bir ara Cem Yılmaz da çok istiyordu. Ben şimdi bakıyorum kendime, Cem’den daha büyüğüm yaş olarak. Cem beklesin beni" diyerek, güldü.