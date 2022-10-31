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Hamdi Alkan, 'Hisarönü Hastanesi'nin dekanı olarak 'Hayat Bugün'de

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Hayat Bugün'ün oyuncu kadrosuna Hamdi Alkan dahil oldu

Hamdi Alkan, 'Hisarönü Hastanesi'nin dekanı olarak 'Hayat Bugün'de
Hamdi Alkan, 'Hisarönü Hastanesi'nin dekanı olarak 'Hayat Bugün'de
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HABERTURK.COM

SHOW TV ekranlarında ilgiyle izlenen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün'ün kadrosuna deneyimli isim Hamdi Alkan dahil oldu.

Setin ilk gününden çekilen fotoğraflar basınla paylaşılırken Alkan, Başhekim Barış Güvener’in (Ulaş Tuna Astepe) telefonlarını bir türlü açmadığı, kim olduğu merak edilen Dekan Kemal Kuyucu karakterine hayat verecek. Dekan’ın Hisarönü’nde Doç. Dr. Barış Güvener tarafından gerçekleştirilen yenilikleri nasıl karşılayacağı şimdiden heyecan yarattı.

Bölümün bir diğer sürprizi ise Açelya Akkoyun’un da konuk oyuncu olarak 'Hayat Bugün'de yer alması! Sevilen isim bölümde işleri yokuşa süren hasta yakını olarak karşımıza çıkacak.

Başarılı kadrosu, samimi anlatımı ve sürükleyici senaryosu ile ‘Hayat Bugün’ çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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