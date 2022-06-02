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Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün!

Gençlik yıllarında basketbol oynayan yönetmen Hamdi Alkan, takım arkadaşlarıyla birlikte çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak eski günleri andı

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  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz mart ayında şarkıcı Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Hamdi Alkan, Instagram'dan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Gençlik dönemlerinde basketbol oynayan 55 yaşındaki sanatçı, yıllar önce takım arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısında verdiği pozu yayınladı. 

    Gönderisinde "Uzun yıllar basketbol oynadım. Antakya'ya nice şampiyonluklar getirdik." ifadelerini kullanan Alkan, daha sonra takipçilerine "Fotoğrafta 17 yaşında olan bendenizi bulmak size düşsün." dedi.
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Hamdi Alkan, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Canan Hoşgör ile gerçekleştirmişti. Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunan Alkan ve Hoşgör, 1999 yılında boşanmıştı. 2006'da yeniden nikah masasına oturan ikili, 2012'de tekrar yollarını ayırmıştı.
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    ROMA'DA EVLENMİŞLERDİ

    Alkan daha sonra şarkıcı Selen Görgüzel ile 2014'te İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanmıştı. 
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Osman Cavcı
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Osman Cavcı
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Mazhar Alanson
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Füsun Önal
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Füsun Önal
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Haluk Levent
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Yasemin Sakallıoğlu
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Yasemin Sakallıoğlu
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Esra Dermancıoğlu
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Esra Dermancıoğlu
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Kemal Uçar
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Kemal Uçar
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Işıl Yücesoy
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Işıl Yücesoy
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Ayşe Kökçü
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    İbrahim Büyükak
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Emel Sayın
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Sevcan Orhan
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Sevcan Orhan
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Alina Boz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Alina Boz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Demet Akalın
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Demet Akalın
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Teoman
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Teoman
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Murat Yıldırım
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Murat Yıldırım
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Nusret
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Nusret
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Burcu Biricik
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Burcu Biricik
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Hilal Özdemir
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Hilal Özdemir
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Türkan Şoray
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Türkan Şoray
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Tarkan
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Tarkan
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Nilgün Belgün
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Boran Kuzum
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Boran Kuzum
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Berdan Mardini 
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Berdan Mardini 
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Müge Anlı
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Müge Anlı
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Aydilge
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Aydilge
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Ege
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Ege
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Mabel Matiz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Murat Boz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Onur Buldu
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Onur Buldu
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Cüneyt Arkın
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Cüneyt Arkın
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Fazıl Say
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Fazıl Say
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Soner Sarıkabadayı
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Cem Yılmaz
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Aslı İnandık
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Aslı İnandık
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Deniz Pulaş
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Deniz Pulaş
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Bülent Şakrak
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Bülent Şakrak
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Meryem Uzerli
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Rıza Kocaoğlu
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Rıza Kocaoğlu
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Serdar Ortaç
  • Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün - Magazin haberleri

    Serdar Ortaç

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