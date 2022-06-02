Hamdi Alkan: Bendenizi bulmak size düşsün!

İKİ ÇOCUK BABASI

Öte yandan Hamdi Alkan, ilk evliliğini kendisi gibi oyuncu olan Canan Hoşgör ile gerçekleştirmişti. Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunan Alkan ve Hoşgör, 1999 yılında boşanmıştı. 2006'da yeniden nikah masasına oturan ikili, 2012'de tekrar yollarını ayırmıştı.