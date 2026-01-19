Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hamdi Alkan'dan ihanet itirafı: Aldattığım için üzüldüm - Magazin haberleri

        Hamdi Alkan: Aldattığım için üzüldüm

        Hamdi Alkan, eski eşleri Canan Hoşgör'e ihanet etmesi ve Selen Görgüzel'in de uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp, serbest bırakılması hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 10:48 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Aldattığım için üzüldüm"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hamdi Alkan, katıldığı 'Yasemin Penceresi' programında eski eşleri Canan Hoşgör ve Selen Görgüzel hakkında açıklamalarda bulundu.

        Alkan, 1989–1999 ve 2006–2012 yılları arasında oyuncu Canan Hoşgör ile evlilik yaşamıştı. Alkan, ilk evliliğinde Hoşgör'ü, Ebru Şallı ile aldatmış ve çiftin yolları ayrılmıştı.

        Programda ihanetin hatırlatılması üzerine Hamdi Alkan; "Bir ilişki yaşadım, sonra dürüstçe boşandım. İlişkiyi bir süre sonra itiraf ettim. O da tamam dedi, oldu bitti. Sonra bir kez daha evlendik. Sonra kızım Ayşe dünyaya geldi" dedi.

        REKLAM
        Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör, kızları Zeynep ve Ayşe ile...
        Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör, kızları Zeynep ve Ayşe ile...

        Alkan, "Aldattığın için pişman oldun mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Üzüldüm, o da üzüldü. Sonra biz dostane bir şekilde hallettik. Hâlâ görüşüyoruz.

        Alkan, geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski eşi Selen Görgüzel hakkında da konuştu.

        Görgüzel ile 2014–2022 yılları arasında evlilik yaşayan Alkan; "Gözaltına alındıktan sonra Selen ile konuştum, üzüldüğümü söyledim. Herkesin özel hayatı var, özel hayata çok müdahil olmak istemem. Yapabileceğim bir şey olsa elbette yaparım. Günün sonunda, bir insanın hayatında sıkıntı yoksa adalet mekanizmasının gereğini yapacağına inanıyorum. O da şu anda sıkıntılardan kurtulmuştur" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

        İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

        #hamdi alkan
        #Selen Görgüzel
        #Canan Hoşgör
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"