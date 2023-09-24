Hamdi Alkan emekli oldu
EYT'den emekli olduğunu duyuran Hamdi Alkan, emekli maaşını açıkladı
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT’den emekli olduğunu söyledi.
Önceki akşam Kadıköy'deki bir etkinliğe katılan Alkan, emekli maaşını da açıkladı.
56 yaşındaki oyuncu, "7 bin 600 TL maaş alıyorum" dedi.
Yeni projelerine ilişkin de konuşan Alkan, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak" dedi.
Hamdi Alkan ayrıca, "Kızım Zeynep'ten de bahsetmek istiyorum, kendisi çok iyi. İkinci ameliyatını oldu elinden ama yurt dışına yolladım. Tiyatro görüşmeleri var orada. Gitmesi gerekiyordu" dedi.