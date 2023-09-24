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        Haberler Magazin Hamdi Alkan emekli oldu, maaşını açıkladı - Magazin haberleri

        Hamdi Alkan emekli oldu

        EYT'den emekli olduğunu duyuran Hamdi Alkan, emekli maaşını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 16:14
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        Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, EYT’den emekli olduğunu söyledi.

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        Önceki akşam Kadıköy'deki bir etkinliğe katılan Alkan, emekli maaşını da açıkladı.

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        56 yaşındaki oyuncu, "7 bin 600 TL maaş alıyorum" dedi.

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        Yeni projelerine ilişkin de konuşan Alkan, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak" dedi.

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        Hamdi Alkan ayrıca, "Kızım Zeynep'ten de bahsetmek istiyorum, kendisi çok iyi. İkinci ameliyatını oldu elinden ama yurt dışına yolladım. Tiyatro görüşmeleri var orada. Gitmesi gerekiyordu" dedi.

        #hamdi alkan
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