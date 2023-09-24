Yeni projelerine ilişkin de konuşan Alkan, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak" dedi.

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Hamdi Alkan ayrıca, "Kızım Zeynep'ten de bahsetmek istiyorum, kendisi çok iyi. İkinci ameliyatını oldu elinden ama yurt dışına yolladım. Tiyatro görüşmeleri var orada. Gitmesi gerekiyordu" dedi.