Hamile kalamayacağı söylenen transseksüel bir erkek, kendi çocuğunu doğurdu. Çocuk sahibi olduğu için memnun olduğunu dile getiren 28 yaşındaki Wyley Simpson, yabancılardan çok fazla tepki çektiğini söyledi.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; erkek bebek doğuran Simpson, her gün taciz ve yargıya maruz kaldığı için bir daha bebek sahibi olamayacağını dile getirdi.

Dünyaya kadın olarak gelen Wyley Simpson, 21 yaşında erkek olmaya karar verdi. Testosteron tedavisi alan ve doktorlar tarafından gebe kalamayacağı söylenen Simpson, Şubat 2018'de hamile olduğunu öğrendi.

Çift, başlangıçta ebeveyn olmak için kendilerini hazır hissetmiyor olsa da Wyley hamileliği sürdürdü. Bu süreçte olumsuz tepkilerle pek çok defa mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

Eylül 2018'de sezaryen doğumla oğlu Rowan'ı doğurdu. Ve tüm olumsuz yorumların buna değdiğini itiraf etti. Ancak tepkiler yüzünden bir daha çocuk sahibi olmayacağını vurguladı.