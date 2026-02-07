Hamile kediyi çuvala koydular!

İHA'nın haberine göre; kameralara yansıyan görüntülerde, market görevlilerinin çevrede bulunan ve mahalle sakinleri tarafından düzenli olarak beslendiği ileri sürülen bir kediyi çuvala koyarak bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.

Görüntülerde, çuvala konulan kedinin motosikletle taşındığı anlar yer alırken, söz konusu kedinin hamile olduğu da iddia edildi. Olayın, kediyi besleyen ve bir süredir bulamayan vatandaşların çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi ile ortaya çıktığı öğrenildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.