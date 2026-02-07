Habertürk
        Hamile kediyi çuvala koydular!

        Niğde merkezde bir market zincirinin çevresinde hamile bir kedinin çuvala konulduğu görüntüler tepkiye neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 00:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:29
        Hamile kediyi çuvala koydular!
        İHA'nın haberine göre; kameralara yansıyan görüntülerde, market görevlilerinin çevrede bulunan ve mahalle sakinleri tarafından düzenli olarak beslendiği ileri sürülen bir kediyi çuvala koyarak bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.

        Görüntülerde, çuvala konulan kedinin motosikletle taşındığı anlar yer alırken, söz konusu kedinin hamile olduğu da iddia edildi. Olayın, kediyi besleyen ve bir süredir bulamayan vatandaşların çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi ile ortaya çıktığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Kar maskeli şüpheliler, kuyumcu çalışanını darbedip 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı

        BATMAN'da kar maskeli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen çalışanı darbedip, 1 kiloya yakın altını alarak kaçtı.

